На рекультивацию полигона ТБО под Томском нужно более миллиарда рублей

Чтобы рекультивировать полигон ТБО под Томском, необходимо более миллиарда рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы рекультивировать полигон ТБО под Томском, необходимо более миллиарда рублей, об этом на заседании гордумы 10 мая сообщила и. о. заммэра – начальника департамента мэрии Анна Мальсагова.

«В 2018 году на момент разработки документации проект стоил 447 миллионов. Проектно-сметную документацию обновили, и всего стоимость проекта оценена в один миллиард, семь миллионов 219 тысяч рублей», - сказала Анна Мальсагова.

По данным, которые предоставила и.о. заммэра – начальника департамента финансов, на сегодняшний момент работы на полигоне выполнены на 164 миллиона рублей. А деньги на продолжение работ выделят из бюджета Томской области.

Напомним, что в 2023 году в Томске отремонтируют и реконструируют 10 километров теплосетей.