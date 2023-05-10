Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 мая 2023 16:31

На рекультивацию полигона ТБО под Томском нужно более миллиарда рублей

Рекультивацию начали в 2020 году
Александра Тайбатрова
Чтобы рекультивировать полигон ТБО под Томском, необходимо более миллиарда рублей

Чтобы рекультивировать полигон ТБО под Томском, необходимо более миллиарда рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы рекультивировать полигон ТБО под Томском, необходимо более миллиарда рублей, об этом на заседании гордумы 10 мая сообщила и. о. заммэра – начальника департамента мэрии Анна Мальсагова.

«В 2018 году на момент разработки документации проект стоил 447 миллионов. Проектно-сметную документацию обновили, и всего стоимость проекта оценена в один миллиард, семь миллионов 219 тысяч рублей», - сказала Анна Мальсагова.

По данным, которые предоставила и.о. заммэра – начальника департамента финансов, на сегодняшний момент работы на полигоне выполнены на 164 миллиона рублей. А деньги на продолжение работ выделят из бюджета Томской области.

Напомним, что в 2023 году в Томске отремонтируют и реконструируют 10 километров теплосетей.