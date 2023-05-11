Многодетные семьи Томской области 12 мая получат награды «Родительская доблесть» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шесть многодетных семей из Томской области 12 мая наградят знаками отличия «Родительская доблесть», сообщает пресс-служба областной администрации. Мероприятие пройдет в Доме приемов, начало – в 12.00. Каждая из семей воспитывает как минимум пятерых детей, а родители уделяют особенное внимание развитию их талантов.

«Самая большая из награждаемых семей — Медведевы, у них 11 детей», - рассказали в пресс-службе администрации Томской области.

Отмечается, что в этом году «Родительской доблестью» наградят довольно молодые семьи: большинству родителей – от 32 до 45 лет. А всего с 2008 года в Томской области этим знаком отличия награждены 363 многодетные семьи.