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НовостиОбщество11 мая 2023 9:39

Многодетные семьи Томской области 12 мая получат награды «Родительская доблесть»

Будут награждены шесть семей
Александра Тайбатрова
Многодетные семьи Томской области 12 мая получат награды «Родительская доблесть»

Многодетные семьи Томской области 12 мая получат награды «Родительская доблесть»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шесть многодетных семей из Томской области 12 мая наградят знаками отличия «Родительская доблесть», сообщает пресс-служба областной администрации. Мероприятие пройдет в Доме приемов, начало – в 12.00. Каждая из семей воспитывает как минимум пятерых детей, а родители уделяют особенное внимание развитию их талантов.

«Самая большая из награждаемых семей — Медведевы, у них 11 детей», - рассказали в пресс-службе администрации Томской области.

Отмечается, что в этом году «Родительской доблестью» наградят довольно молодые семьи: большинству родителей – от 32 до 45 лет. А всего с 2008 года в Томской области этим знаком отличия награждены 363 многодетные семьи.