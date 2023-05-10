В Томской области бывшая начальница отделения почтовой связи присвоила 400 тысяч рублей

Суд приговорил виновную к двум годам шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года шесть месяцев. Фото: Сиб.фм

В Каргасокском районе Томской области осуждена бывшая начальница отделения почтовой связи, сообщает прокуратура Томской области. Суд установил, что с июля по сентябрь 2022 года женщина присвоила себе более 400 тысяч рублей, которые получила от продажи товаров.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновную к двум годам шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года шесть месяцев», - рассказали о приговоре в областной прокуратуре.

Также суд удовлетворил иск о взыскании ущерба – 400 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Томске автобус сбил женщину возле остановки.