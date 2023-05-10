В Томске на Комсомольском проспекте автобус сбил женщину

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия Фото: Ксения Высотина

В Томске женщина-пешеход попала под колеса автобуса, рассказали в томской полиции. Все произошло 10 мая в 17.40 на Комсомольском проспекте, 54А. По предварительным данным, женщина стояла на проезжей части возле остановки, при этом дорогу переходить не собиралась.

«В результате происшествия женщина-пешеход 1953 года рождения доставлена в медицинское учреждение для осмотра», - рассказали в пресс-службе полиции.

Известно, что за рулем автобуса ПАЗ был мужчина 1973 года рождения. На месте происшествия работают сотрудники полиции и выясняют все обстоятельства происшествия. Вместе с тем, в ведомстве призывают пешеходов не выходить на проезжую часть, а водителей просят быть внимательнее при проезде остановок.

Напомним, что в Томске на улице Елизаровых насмерть разбился 67-летний мотоциклист.