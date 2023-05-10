В Томске наносят новую разметку на дороги

За выходные подрядчик обновил более трех тысяч квадратных метров разметки на пешеходных переходах и стоп-линиях Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске работники подрядчика наносят новую разметку на дороги, проинформировали в мэрии. Так, за минувшие выходные уже нанесли 42 километра продольной разметки и более трех тысяч квадратных метров разметки площадной – то есть пешеходных переходов и стоп-линий.

«Продольную разметку обновили на улицах Нахимова, Дзержинского, Пирогова, Кулева, Вершинина, проспекте Ленина, переулках Спортивный, Базарный и других. Площадную разметку нанесли на улицах А. Беленца, Карташова, Герцена, Татарская, Трифонова, Московском тракте, проспектах Фрунзе, Ленина и других», - утонили в пресс-службе мэрии.

В мэрии отметили, что на ремонтируемых по нацпроекту улицах стараются использовать более долговечную пластиковую разметку. Но в целом из-за сибирских погодных условий обновлять разметку нужно регулярно.

Напомним, что на предпроектые работы по строительству третьего моста в Томске выделят 165 миллионов рублей.