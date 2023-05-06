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НовостиПроисшествия6 мая 2023 17:06

В Томске на улице Елизаровых насмерть разбился 67-летний мотоциклист

Трагедия произошла днем 6 мая
Александра Тайбатрова
В Томске на улице Елизаровых насмерть разбился 67-летний мотоциклист

В Томске на улице Елизаровых насмерть разбился 67-летний мотоциклист

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске 6 мая насмерть разбился 67-летний мотоциклист, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области. Трагедия произошла днем, примерно в 14.20, на улице Елизаровых в районе дома №82А. Пожилой мужчина ехал на мотоцикле Lefan.

«По предварительным данным, 67-летний мужчина во время езды потерял контроль над движением мотоцикла», - уточнили в пресс-службе полиции.

Пожилой мотоциклист погиб на месте. Сейчас правоохранительные органы разбираются в происшествии и выясняют все его обстоятельства.

Ранее в соцсетях появилось видео с места происшествия.