В Томской области за пять лет планируют модернизировать более 80 км инженерных сетей

В Томской области планируют модернизировать более 80 км инженерных сетей. Фото: Ксения Высотина

В Томской области планируют отремонтировать почти 81 километр инженерных сетей. Всего на данный момент в ремонте нуждаются около 4,7 тысячи километров сетей. Программа модернизации систем коммунальной инфраструктуры на ближайшие пять лет опубликована на сайте обладминистрации.

Деньги на ремонт будут выделять из областного, городского бюджета и других источников финансирования. Первый этап начнется с 2023 по 2024 год. Общий объем финансирования составит 1, 25 млрд рублей. Второй этап планируют реализовать в 2025-2027 году, однако его стоимость на данный момент не указывается.

Как следует из документа, к 2027 году в Томской области заменят 80,79 километра инженерных сетей. Это позволит снизить аварийность коммунальной инфраструктуры на 17,2%.

На данный момент система коммунальной инфраструктуры региона характеризуется высоким износом основных производственных фондов. При этом эти проблемы имеют системный характер и существуют в большинстве районах области.

Всего в замене нуждаются 4,7 тысячи километров сетей.

Напомним, компания "ТомскРТС" планирует в 2023 году восстановить около 4 км изоляции в Томске на теплотрассах по улицам Никитина и Красноармейская. В 2024 году нужно восстановить изоляцию и отремонтировать 2 км теплосетей и магистралей №8Б на Иркутском тракте.