На предпроектные работы по строительству третьего моста в Томске выделят 165 млн рублей

Томск получит 165 млн рублей на предпроектное обследование третьего моста. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2024 году Томск получит 165 млн рублей на предпроектное обследование для строительства третьего моста через реку Томь. Об этом на очередном собрании городской думы сообщила и.о. заммэра, начальника департамента финансов Анна Мальсагова

Напомним, мэрия Томска направила в администрацию региона заявление о предоставлении субсидии для начала работ по строительству третьего моста. Администрация Томской области предусмотрела в областном бюджете средства в объеме 165 млн рублей на разработку технико-экономического обоснования.

Депутаты утвердили изменения в городской бюджет на текущий год и плановый период на ближайшие два года. В бюджете области предусмотрели средства на предпроектные работы по третьему мосту.

«В 2024 году бюджет города увеличивается на 165 миллионов рублей — это средства областного бюджета на строительство третьего моста через реку Томь — на проведение предпроектного обследования», – сообщила Анна Мальсагова.

Точные сроки выполнения работ пока неизвестны.

Как сообщалось ранее, составление проектно-сметной документации для строительства третьего моста через Томь запланировано на 2024-2025 годы. Строительство было намечено на 2025-2028 годы.