Банк Уралсиб – надежный партнер для бизнеса

Более двадцати лет Банк Уралсиб реализует различные проекты и инициативы в Томске, обеспечивает высокий уровень эффективности клиентских сервисов для малого и среднего бизнеса (МСБ). Сегодня Уралсиб активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются удобные нефинансовые сервисы, а также возможности обучения основам ведения бизнеса.

Сегодня Банк Уралсиб предлагает продукты как для действующих предпринимателей, так и для тех, кто только открыл свое дело. Для тех, кто только планирует открывать свое дело, в банке создан сервис онлайн-регистрации ИП и ООО. С его помощью можно дистанционно зарегистрировать свое дело, внести изменения в регистрационные данные, а также закрыть ИП. Весь процесс регистрации проходит полностью онлайн без визита в налоговую и оплаты госпошлины. Сервис самостоятельно подготовит полный пакет документов, скачивать и заполнять бланки не нужно. Воспользоваться им можно и для подготовки и самостоятельной подачи документов в ФНС или МФЦ.

В зависимости от вида деятельности, масштаба бизнеса можно подобрать оптимальный для каждого конкретного предпринимателя набор финансовых услуг. Интересным дистанционным продуктом и сервисом, упрощающим бизнесменам жизнь, является «Цифровая зарплата», которая позволяет переводить сотрудникам все предусматриваемые Трудовым кодексом выплаты на счета и карты любых банков, не расходуя лимиты на перечисления физическим лицам. Сервис не требует заключения отдельного договора, подключается дистанционно в Уралсиб Бизнес Онлайн. Одновременно можно автоматически рассчитать и оплатить НДФЛ от суммы выплат сотрудникам. Сервис без абонентской платы, размер комиссии за перечисление сотруднику в зависимости от выбранного пакета услуг - от 0 рублей.

Среди прочего Банк Уралсиб предлагает предпринимателям экспресс-кредиты, получить которые можно на любые цели и без залога. Для новых клиентов максимальная сумма составляет полтора миллиона рублей, для действующих клиентов – три миллиона. Срок кредитования - от 6 до 60 месяцев. Преимущество этого продукта заключается в скорости принятия решения – всего один день с момента предоставления документов.

В марте 2023 года в рамках масштабного расширения линейки продуктов для малого бизнеса Банк Уралсиб запустил сразу три новых акции.

Акция «Безлимитные платежи» - для новых клиентов банка – ИП и ЮЛ. Открывая свой первый расчетный счет в рублях с подключением к онлайн-банку «Уралсиб Бизнес Онлайн» с 1 марта до 30 июня 2023 года новые клиенты в течение полугода смогут бесплатно проводить любое количество платежей контрагентам через ДБО, бесплатными для них будут и платежи через сервис «Цифровая зарплата».

Что касается лимитов бесплатных переводов на счета физических лиц (не в рамках «Цифровой зарплаты»): для ЮЛ они составят до 200 тыс. рублей в месяц, для ИП - до 400 тыс. рублей в месяц. (300 тыс. рублей в месяц себе на счет в пределах Банка, 100 тыс. рублей в месяц - иные переводы).

Акция для селлеров- это акция для новых клиентов банка, торгующих на маркетплейсах, с бизнесом старше 3 месяцев. При открытии первого расчетного счета в рублях в период с 15 марта до 30 сентября 2023 г. в Уралсибе предлагаются специальные тарифы на расчетно-кассовое обслуживание, которые будут действовать целый год с момента подключения.

Преимущества:

– переводы со счетов ЮЛ на счета ФЛ до 500 тыс. руб/мес – 1% от суммы, переводы со счетов ИП на счета ФЛ (себе на счет в пределах банка) до 500 тыс. руб./мес– 0,5% от суммы.

- выдача наличных денежных средств по бумажному или электронному чеку для ЮЛ и ИП до 500 тысяч рублей в месяц – 1,3 % от суммы.

Акция «Выгодная весна» подойдет для индивидуальных предпринимателей и юрлиц, которые откроют в Банке Уралсиб свой первый расчетный счет в рамках одного из пакетов «Оптимальный»/ «На высоте» / «ВЭД» и полностью оплатят полугодовую или годовую стоимость пакетов услуг. Оплачивая 6 месяцев авансом, клиенты получат 25% скидки от ежемесячной стоимости пакета, а при оплате 12 месяцев скидка на ежемесячную стоимость пакета составит 50%. Акция «Выгодная весна» проводится с 13 марта по 31 мая 2023 года.

Предпринимателям и компаниям, ведущим внешнеэкономическую деятельность с контрагентами из Китая, Уралсиб предлагает открытие и обслуживание счетов в юанях. Для ИП и юрлиц, открывших в Банке Уралсиб свой первый счет в юанях действует Акция "НИ ХАО", которая на три месяца дает ряд преимуществ таким клиентам. В рамках Акции клиенту предоставляется возможность бесплатно открыть счет в юанях и не оплачивать комиссию за услуги по покупке/продаже юаней, а также выгодный курс конвертации валюты, льготная комиссия за исполнение переводов в юанях и за выполнение функции агента валютного контроля по таким платежам.

С Банком Уралсиб удобно открывать и вести свое дело, он - надежный помощник бизнесу. Со всеми услугами и сервисами можно ознакомиться на портале Банка Уралсиб или в офисе банка.

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