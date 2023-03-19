В 2023 году сотрудники “ТомскРТС” заменят изоляцию на четырех километрах теплосетей

В 2022 году рабочие починили участки в районе улиц Источной, Ивана Черных, Кузовлевского тракта и других объектах. Фото: Олег УКЛАДОВ

Заявку компании “ТомскРТС” в Фонд развития территорий на предоставление невозвратных субсидий в 300 млн рублей одобрила правительственная комиссия по региональному развитию. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

В 2022 году предприятие подало заявку на денежную помощь для ремонта тепловых сетей и восстановления изоляционного покрытия. По государственной программе средства перечисляют на условиях софинансирования. Фонд развития территорий обеспечивает 72% суммы, 17 % направит “ТомскРТС”, оставшиеся деньги выделяют из муниципального и регионального бюджетов.

В течение двух лет сотрудники обязаны починить сети. В 2023-м необходимо восстановить около 4 км изоляции в областном центре на теплотрассах по улицам Никитина и Красноармейская. В 2024 году нужно восстановить изоляцию и отремонтировать 2 км теплосетей и магистралей №8Б на Иркутском тракте.

С 2015 года специалисты обновили изоляцию на 30 км теплотрасс Томска на сумму более 100 млн рублей. В 2022-м восстановили трубопроводы от 700 до 1000 мм с потерями. Рабочие починили участки в районе улиц Источной, Ивана Черных, Кузовлевского тракта и других объектах.

С начала 2023-го самостоятельно компания восстановила изоляцию на двух объектах - переулке Урожайном, 27/1 и по улице Мичурина, 105.

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