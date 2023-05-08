Жительница Томска сломала ногу при падении с самоката во время отпуска в Нижнем Новгороде

Фото: Белоусова Елена/ "МК в Томске"

Жители Томска Елена и Андрей отправились в отпуск в Нижний Новгород. Томичи отлично проводили время в другом городе, но через 9 дней отпуск семьи внезапно завершился из-за того, что Елена сломала ногу, прокатившись на самокате. Своей историей томичка поделилась с изданием «МК в Томске».

«Мы с утра поехали на набережную, в район, который называется Стрелка. Красивые виды на реку, множество лавочек и качелей, мы провели там несколько часов. Болтали, гуляли, загорали. Потом увидели самокаты. Мне давно хотелось попробовать прокатиться, мужу тоже. Мы скачали приложение и начали эксперимент. Сначала прокатился муж, затем я», — рассказала Елена.

По словам женщины, ехала она очень медленно, но не смогла повернуть и упала. После падения женщина услышала хруст в колене и почувствовала ужасную боль. Прохожие нашли мужа Елены и вызвали скорую.

В больнице рентген показал сложный перелом колена. Врачи предложили Елене остаться в травматологии и поместили левую ногу на растяжку на неделю. Николай остался в Нижнем Новгороде и каждый день навещал и поддерживал жену.

«Коля приносил мне воду и сидел около меня, держал за руку. Есть не хотелось. Хотелось понять, как секундная глупость может иметь такие громадные последствия. Про операцию речь не заходила. Доктор, которого в палате ждали каждое утро, мельком сообщил, что сначала должен сойти отек с ноги», – поделилась томичка.

Томичка лежала в больнице Нижнего Новгорода 17 дней. Дальше пришло время возвращаться в родной город. Елена нашла услугу транспортных услуг для маломобильных пациентов, где ее отвезли в аэропорт, встретили с инвалидной коляской и помогли быстро и без очереди попасть в самолет до Новосибрска. Так как в самолете было много свободных мест, женщина смогла положить ногу на два сиденья и спокойно долететь. До Томска томичи ехали на такси.

В Томске женщина должна была сделать перевязку, но местные больницы не предоставляют такую услугу на дом. Перевязкой пришлось заняться мужу Николаю. Ходить томичка сможет не раньше осени, впереди ее ждет долгая реабилитация.