В Томской области первый этап замены сетей ЖКХ пройдет в 2023-2024 гг.

В 2023 году в порядок приведут сети в Томске, Северске, Стрежевом и Первомайском районе. Фото: Анна Ковалева

В Томской области до 2024 года завершат первый этап замены тепловых сетей. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владимир Мазур. Напомним, что на модернизацию системы ЖКХ в ближайшие два года планируют потратить 1,26 миллиардов рублей.

«В этом году приведём в порядок сети в Томске, Северске, Стрежевом и Первомайском районе», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

А в 2024 году ремонт системы ЖКХ пройдет в Чаинском, Асиновском и Бакчарском районах. Также сети продолжат модернизировать в Томске. В рамках первого этапа планируют заменить более 80 километров коммунальных сетей. Их модернизацию продолжат в 2025-2027 годах: подготовка ко второму этапе будет вестись одновременно с проведением работ по первому этапу.

Напомним, что в Томске обновят вафельную разметку на перекрестках.