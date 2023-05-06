Мотоциклист разбился насмерть в Советском районе Томска

В Telegram-канале «Регион 70» опубликовали видеозапись с места смертельного дорожно-транспортного происшествия в Томске.

«Мотоциклист разбился насмерть… Самого момента не видел, но больше участников ДТП нет», - написал автор поста.

Судя по выложенной записи, авария произошла у дома 240а, стр.1 на проспекте Фрунзе. На кадрах видно, что на тротуаре у дороги неподвижно лежит мужчина, его осматривает молодой человек. На некотором удалении лежит опрокинутый мотоцикл.

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