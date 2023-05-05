«Маниакальные состояния и психозы»: томский психиатр рассказал, как весной обостряются психические расстройства

Весной по всему миру увеличивается количество поступлений пациентов в психиатрические стационары Фото: Алексей БУЛАТОВ

Весна – период обострений у людей с психическими расстройствами. Верно ли это распространенное убеждение? О мифах про сезон потепления и о том, как он на самом деле влияет на людей с пониженными возможностями адаптации, рассказал доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник отделения аффективных состояний НИИ психического здоровья Томского НИМЦ Герман Симуткин.

Развенчиваем миф

«Утверждение, что весной у всех людей с расстройствами обязательны обострения, в определенной степени относится к разряду мифологии. Дело в том, что не все психические расстройства имеют строгую тенденцию обостряться весной или осенью. Такое понимание ситуации широкой публикой, вероятно, связано с тем, что есть научные данные, касающиеся определенных отклонений, однако далеко не всех», - говорит Герман Геннадьевич.

По словам врача, сезонные обострения связаны, как правило, только с серьезными психическими расстройствами - например, с психозами в рамках шизофрении, тяжелыми депрессиями, маниакальными состояниями. При этом ряд других расстройств – таких, как невротические - четкой сезонности не имеют.

Сезонное аффективное расстройство

«Отдельно есть особая категория психических расстройств – сезонные аффективные. Обычно они проявляются после депрессивного эпизода в осенне-зимний период сменой на приподнятое настроение в весенне-летний. Здесь действительно характерна четкая симптоматика психопатологическая в определенный сезон. Это повторяется, как правило, из года в год у человека», - поясняет психиатр.

Если в течение 2-3 лет в одно и то же время года человека мучают депрессивные состояния, это относят к сезонной депрессии, которая отличается от классической. Так, во втором случае наблюдаются бессонница, ухудшение самочувствия по утрам, уменьшение аппетита и веса. При сезонной же депрессии – наоборот, повышена сонливость, к вечеру человек чувствует себя хуже, аппетит усиливается. Из-за повышенной тяги к сладостям, тяги к углеводам увеличивается вес.

Остальные психические расстройства

«Некоторые другие расстройства, в частности, шизофрения, тоже имеют тенденцию к более частому обострению весной. Также, когда погода становится теплее, учащаются случаи суицида. У кого-то ухудшение состояния больше сопряжено с метеорологическими изменениями, у кого-то меньше. В целом же, действительно, во всем мире отмечают увеличение количества поступлений пациентов в психиатрические стационары в осенне-весенние периоды», - отметил Герман Симуткин.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Врач также пояснил, что жесткой привязки к климатическим переменам нет у пациентов с периодическими вспышками агрессии. Они зависят от биологической динамики психического расстройства.

Сибирская особенность

Психиатр рассказал и о том, почему в условиях Сибири людям с расстройствами труднее адаптироваться в межсезонье.

«В переходный период организму нужно перестраиваться между осенне-зимним и весенне-летним режимами функционирования. Вот как раз у людей, у которых есть уязвимость адапционных возможностей, она в такие тяжелые, в общем-то, и для обычного человека месяцы сильнее проявляется. Здесь роль играет целый комплекс климатогеографических факторов – атмосферное давление, количество солнечного света, электромагнитные возмущения, перепады температур. Такие перепадов температур, как в Сибири, сложно еще где-то найти. У нас может быть диапазон 80 градусов», - сказал Симуткин.

Врач добавил, что люди, длительное время проживающие в Сибири, сталкиваются с так называемым эффектом накопления. Из-за этого возрастают проблемы, связанные с ослабеванием механизма компенсации.

Универсальный совет

«Когда нас задумала природа, она не рассчитывала, что мы будем работать ночами, по сдвигающейся схеме, совершать трансатлантические перелеты, жить в экстремальных условиях. Например, трудно себе представить, что 300 лет назад человек бы обитал в Арктике. Сейчас мы можем выживать и при низких температурах, и при высоких. Но все это не очень ложится на нашу биологию. Так, работающий в условиях севера человек неизбежно испытывает дефицит солнечного света, экстремальные температуры, нарушение пищевого рациона», - говорит специалист.

Чтобы минимизировать вероятность проявления психических расстройств, Герман Геннадьевич советует стараться жить в соответствии с дыханием природы. По возможности, ночью спать, днем работать. Помнить о том, что зимой биологическая активность человека меньше, чем весной и летом.

«Социальная жизнь может заставлять людей делать все наоборот. Например, в ноябре-декабре нужно создавать огромные отчеты, подводить итоги, усиливать активную деятельность, и это все ложится на не очень хорошие физиологические возможности в это время. Поэтому там, где возможно, все-таки человек должен стараться придерживаться, как это ни банально звучит, определенного режима дня, питания, чередования нагрузки и отдыха», - сказал психиатр.

Напомним, ранее «КП-Томск» также рассказал о том, как влияют магнитные бури на метеозависимых людей.

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