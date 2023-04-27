«Ушел прогуляться и не вернулся»: в Северске 9 месяцев ищут пропавшего пенсионера

Родные не устают искать потерявшегося Валерия Васинцева. Фото предоставлено героем публикации

Каждое утро, в любой сезон и в любую погоду, 74-летний северчанин Валерий Васинцев выходил на прогулку. Ровно в полдень всегда обедал вместе с женой, с которой 53 года прожил душа в душу. 18 июля 2022 года пенсионер, как обычно, ушел прогуляться, но домой не вернулся. О тайне исчезновения любимого мужа «КП-Томск» рассказала северчанка Валентина Васинцева.

«Позавтракали, а ночью дождь шел, я говорю: «Посиди маленько, куда пойдешь после дождя?». «Ну ладно, посижу». Часов в 9 сказал: «Я пошел», говорю: «Ну, давай, иди». Я за ним дверь закрывала. Часов в 11 муж обычно возвращался. В 12 - нету, в час – нету. Я занервничала, дочери позвонила, в полицию, больницы. Дочь сразу связалась с «ЛизаАлерт» - они тоже уже были на месте, когда мы встретились у ледового дворца с полицией в 4-м часу. Сначала сами поискали в лесочке. Дождь снова заморосил. Волонтеры с собачкой пошли искать, нам сказали расклеивать объявления или идти домой и ждать возможных сообщений», - вспоминает Валентина Дмитриевна.

Обычно ее муж прогуливался по улице Ленина, вдоль «колючки». Иногда направлялся в сторону кладбища, от улицы Калинина наискосок, к спорткомплексу, к лесу. Родные просили не заходить далеко, а также не ловить клещей, на что Валерий Никифорович отвечал, что ходит только по дорожкам, все в Северске знает и никогда в жизни не заблудится.

«Вот кто его знает, куда он пошел в этот раз? 18-го он пропал, а 20-го нам надо было поехать с ним в ОКБ, чтобы его осмотрели после операции на кишечнике. Я говорила: «Вот заживет, и мы с тобой будем снова ездить вместе на огород». Первую ночь я, может, на секунду отключилась, вроде как вижу – руку тянет откуда-то и говорит: «Помоги мне, Валя, помоги». Да что такое-то! Может, где в какую яму завалился, беда с ним», - делится пенсионерка.

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

Полиция сообщила об исчезновении Васинцева в его родное село - Александровское. Валентина с дочкой тоже звонили туда знакомым, но они не смогли помочь никакой информацией. Семья ни на один день не прекращала поиски.

«Потом к знахарям ездили. Нам что говорили, мы туда кидались, но нигде ничего. Один 90-летний на карте показал: вот тут изгиб, и вот он здесь. Мы туда поехали, а это очень-очень далеко, в сторону городской свалки, объектов, в лесу. По трубам скакали, там заброшенное здание. Но как бы он мог туда попасть? Только если кто подвез и высадил, всякие же люди бывают нехорошие. Затем в Кожевниково ясновидящая мне сказала: «Что ты его оплакиваешь? Он живой! На мостике на каком-то стоит, и там люди рыбу ловят». Мы опять все объездили. На кладбище «Бактин» тоже искали, не обнаружили зацепок», - говорит Валентина Дмитриевна.

Никаких конкретных предположений о причине исчезновения супруга у Валентины Дмитриевны нет.

«Я думаю, может, из-за дождя он поскользнулся, лежит где-нибудь, столько ведь травы было. Мы даже вообще не представляем, ведь закрытый город, и где он может быть? Говорят, бывает, что деменция иногда резко приходит. А вдруг бродил, с головой что-то случилось, память потерял, а его какая-нибудь сердобольная бабушка приютила?», - говорит северчанка.

Валентина Дмитриевна считает, что ее муж не мог уйти с кем-то из незнакомых людей. Говорит, был довольно необщительным человеком.

«Он даже шарахался от людей в период ковида, чтобы не заразиться. А в семье заботливый, ласковый такой. Бывало, из магазина идешь, только из лифта выходишь, а он уже из двери: «О, Валечка моя любимая пришла». А теперь мне некому сказать: «Валечка, любимая»! Очень тоскливо. Постоянно смотрю в окно. Все кажется, что на него кто-то похож», - делится северчанка.

Валентина Дмитриевна часто вспоминает, как познакомилась с Валерием Никифоровичем в юности на танцах в Моряковском затоне. Она приехала к родителям в село, в котором он учился. Пара поженилась и переехала в Северск, тогда Почтовый, где Васинцев много лет проработал на ТЭЦ сварщиком, имел награды.

Валентина Дмитриевна не теряет надежды увидеть любимого человека, продолжает не только ждать, но и искать супруга.

«Мы очень много где ищем. Вот я даже не знала, что, например, какие места у нас есть опасные. Думали, ну где он на Ленина может заблудиться, гуляя вдоль проволоки? Но когда пошли туда, выяснили, что улица переходит в канал - трубы, вообще территория нехорошая. Там сами тоже все облазили с дочерью и племянником. Мы всю осень его искали! Растает снег, и опять пойдем везде, по лесу также», - говорит женщина.

Не прекращает поиски и отряд «ЛизаАлерт». Сначала волонтеры «прочесывали» окрестности, группа коротких прозвонов постоянно мониторила больницы, узнавали о неизвестных поступивших.

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

«Когда уже штаб по поиску был свернут, работать продолжили автономные группы. Поисковики проверяли КПП, больницы Северска и Томска, оставляли информацию о пропавшем даже на стационарных постах ДПС и в УК, прочесывали лесополосу, берега реки, отсматривали видео с камер наблюдения. Проверяли все поступающие свидетельства. Спустя несколько месяцев после исчезновения алгоритм работы сменился, но поиски не прекратятся до тех пор, пока не появится информация о человеке», - рассказали «КП-Томск» представители отряда «ЛизаАлерт».

Завершая разговор, Валентина Васинцева выразила надежду: «Люди прочитают публикацию, вдруг кто услышит, увидит». Ее дочь Татьяна добавила: «Вам спасибо, вдруг нам эта статья поможет найти папу! Покажите вот эту фотографию, здесь отец помоложе, но тоже узнаваем».

Без вести пропавший Валерий Васинцев. Фото из семейного архива Васинцевых

Каждого, кто владеет информацией о местонахождении Валерия Васинцева, волонтеры «ЛизаАлерт» просят позвонить по телефону горячей линии отряда: 8-800-700-5452 или по номеру 112.