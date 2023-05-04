Жителям Томской области рассказали, как принять участие в акции «Бессмертный полк» в 2023 году

Томичам рассказали, как провести акцию Бессмертный полк в этом году. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В этом году в Томской области не будут проводить шествие «Бессмертного полка» в очном формате, но при этом каждый житель может увековечить память о своем родственнике. В областной администрации рассказали, как провести акцию в этом году.

Бессмертный полк для автомобилистов

Принять участие в акции «Бесмертный полк» в этом году смогут все автомобилисты региона. Для этого необходимо разместить фотографии фронтовиков на задних или задних боковых стеклах автомобилей в оформленной рамке. На распечатанной фотографии необходимо подписать ФИО ветерана и сделать рамку с эмблемой Бесмертного полка. Оформить фотографии можно в онлайн-конструкторе.

При этом фотографии не должны мешать обзору водителей. Портретами ветеранов могут быть украшены общественный, служебный и ведомственный транспорт.

Портрет фронтовика на одежде

Также накануне праздника томичам предлагают напечатать на любую одежду портреты и имена своих героев Великой Отечественной войны. Участники акции смогут сделать фото в такой одежде и выложить их на своих страницах социальных сетях с хэштегом #героиснами.

Бесмертный полк в социальных сетях

Также в День Победы предлагается ставить портреты героев своих семей на аватары на личных страницах в социальных сетях. Оформить их можно с помощью онлайн-конструкторе на сайте Бессмертного полка России

Также томичи смогут принять участие в онлайн-шествии Бессмертного полка. Для этого все желающие могут загрузить фото своих героев на сайт. Трансляция онлайн-шествия пройдет в День Победы в интернете, по телевидению и на медиаэкранах.

Портреты на окнах

Портреты героев, слова благодарности в адрес ветеранов можно разместить в окнах своей квартиры или дома. Окна можно украсить символами Великой Победы: Георгиевскими лентами, красными звездами, гвоздиками, детскими рисунками, изображениями Вечного огня.

Напомним, ранее губернатор Томской области Владимир Мазур сообщил о том, что выплата в 10 тысяч рублей для томских ветеранов станет ежемесячной.