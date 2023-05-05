В Томской области на модернизацию ЖКХ в 2023-2024 гг. направят более миллиарда рублей

В Томской области направят более миллиарда рублей на модернизацию коммунальной системы в 2023 и 2024 годах. Фото: Анна Ковалева

В Томской области направят более миллиарда рублей на модернизацию коммунальной системы в 2023 и 2024 годах. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации региона 5 мая.

«Общий объем финансирования региональной программы на 2023-2024 годы составляет 1, 26 миллиардов рублей. В том числе 771 миллион – это средства «Фонда развития территорий», - следует из документа.

В постановлении сообщается, что в Томской области 3222 км теплосетей, и 2420 из них необходимо заменить, а основные производственные фонды имеют большой уровень износа. Проектно-сметную документацию на объекты, которые будут строить или реконструировать в рамках этой программы, должны предоставить в департамент ЖКХ до июня.

Напомним, что на Коммунальном мосту в Томске на сутки запретят проезд для большегрузов.