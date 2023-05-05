"Миля Мира", парад, концерты: какие главные мероприятия пройдут в Томске 9 мая

В Томске празднование Дня Победы начнется с забега "Миля Мира" и митинга-парада. Фото: Ксения Высотина

В Томске в 2023 году пройдет празднование Дня Победы, несмотря на отмену праздничного салюта и Бессмертного полка. План мероприятий к 9 мая 2022 года насчитывает более 30 различных мероприятий и интерактивных площадок. Празднование откроет традиционный легкоатлетический забег "Миля Мира" и парад Победы.

Начнется праздник со спортивного забега "Миля Мира". В 8:40 томские студенты пробегут по проспекту Ленина от Лагерного сада (10-й корпус НИ ТПУ) до главного корпуса ТГУ. Также в пробеге смогут принять участие томичи.

После этого для ветеранов пройдет церемония возложения цветов к мемориалу в Лагерном саду.

В 11:00 на площади Новособорной состоится традиционный праздничный митинг-парад, посвященный 78-ой годовщине со Дня Победы.

С 12:00 до 18:00 на главной сцене площади Новособорной для томичей подготовили праздничную программу "Победа в сердцах поколений".

Фото: администрация Томска

В 14:00 на главном экране на Новособорной площади будет транслироваться Парад Победы с Красной площади, а вечером в 18:00 томичи увидят военные фильмы под открытым небом.

Также различные площадки в День Победы будут работать и в Городском саду.

Напомним, что 9 мая в связи с празднованием Дня Победы ограничат движение на более чем 20 участках улиц. Так, с 00:00 до 05:00 будет перекрыто движение по проспекту Ленина от проспекта Фрунзе до Московского тракта, по переулку Спортивному от проспекта Ленина до улицы Советская, по улицы Гагарина от проспекта Фрунзе до переулка Спортивный.