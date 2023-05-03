На День Победы в Томске ограничат движение более чем на 20 участках улиц Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томске 9 мая в связи с празднованием Дня Победы ограничат движение на более чем 20 участках улиц, сообщает мэрия города. Так, с 00.00 до 05.00 будет перекрыто движение по проспекту Ленина от проспекта Фрунзе до Московского тракта, по переулку Спортивному от проспекта Ленина до улицы Советская, по улицы Гагарина от проспекта Фрунзе до переулка Спортивный.

«С 05.00 до 15.30 будет ограничено движение по следующим участкам дорог: проспект Ленина от улицы А. Беленца (без прекращения движения по улице А. Беленца) до улицы Нахимова, по улице Трифонова от проспекта Ленина до улицы Источная, по проспекту Фрунзе от проспекта Ленина до улицы Гагарина, по Московскому тракту от проспекта Ленина до переулка Базарный, по улице Герцена от проспекта Ленина до улицы Кузнецова, по улице Карташова от проспекта Ленина до улицы Советская, по проспекту Кирова от проспекта Ленина до улицы Советская, по улице Усова от проспекта Ленина до улицы Советская, по улице Аркадия Иванова от проспекта Ленина до Московского тракта, по улице Тимакова от проспекта Ленина до улицы Карпова, по улице Учебная от улицы Советская до Московского тракта, по улицы Савиных от улицы Советская до улицы Карпова, по улице Советская от улицы Савиных до улицы Нахимова, по улице Нахимова от Московского тракта до улицы Вершинина; въезд с улицы Нахимова (в районе парковки у центрального входа в Лагерный сад) на участок улично-дорожной сети, ведущий к переулку Южному, въезд с улицы Нахимова к спортивному комплексу «Победа», - перечисляет пресс-служба мэрии.

Также с 05.00 до 24.00 9 мая ограничат движение по переулку Спортивный от проспекта Ленина до улицы Советская, по улице Гагарина от проспекта Фрунзе до переулка Спортивный, по внутриквартальному проезду (проспект Фрунзе, 9) от улицы Советская до проспекта Фрунзе, по улице Советская на участке от проспекта Фрунзе до улицы Герцена (с возможностью движения электротранспорта с 14 часов 00 минут).

Напомним, что 7 мая временно ограничат проезд на проспекте Ленина из-за репетиции парада Победы.

Томичей просят учитывать эту информацию при поездках по городу.