СК: замдиректора Кемеровской лаборатории дала указание скрыть загрязнение почвы под Томском

Фото: СУ СК по Томской области

Следователи арестовали заместителя директора ФГБУ «ВНИИЗЖ» по обвинению в организации злоупотребления должностными полномочиями. Обвиняемая дала указание директору лаборатории внести ложные данные о концентрации нитратов в почве земельных участков в Томском районе, сообщает СУ СК по Томской области.

Напомним, ранее следователи на основании материалов регионального УФСБ возбудили уголовное дело в отношении руководителя Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие предположило, что она предоставляла недостоверные сведения о состоянии почвы на земельных участках, которые АО «Сибагро» арендовало у Томского района. Кемеровчанка была отправлена в СИЗО на 2 месяца.

В пятницу, 5 мая, стало известно, что в городе Симферополе Республики Крым была задержана заместитель директора ФГБУ «ВНИИЗЖ», подозреваемая в организации данного преступления.

Задержанной предъявлено обвинение в организации злоупотреблениями должностными полномочиями, повлекшего тяжкие последствия. Женщину заключили под стражу.

«По предварительным данным, обвиняемая дала указание руководителю Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» внести посредством электронной площадки «Веста» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в протоколы испытаний почвы ложные данные о концентрации нитратов в почве земельных участков, расположенных в Томском районе Томской области и арендованных акционерным обществом у администрации Томского района, затем составить фиктивные документы и уничтожить подлинник журнала, содержащего сведения о результатах анализов почвы и грунта», – говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски по месту работы обвиняемой в Москве и по месту её жительства в Туле. Обвиняемая доставлена в Томск для проведения дальнейшего расследования.