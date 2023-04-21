СК возбудил уголовное дело после попытки скрыть факт загрязнения почвы под Томском

Ложные данные о состоянии почвы АО «Сибагро» помогла составить руководитель Кемеровской испытательной лаборатории Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет Томской области на основании материалов регионального УФСБ России возбудил уголовное дело в отношении руководителя Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ», которую подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями. Следствие предполагает, что она предоставляла недостоверные сведения о состоянии почвы на земельных участках, которые АО «Сибагро» арендовало у Томского района.

«С целью сокрытия этого факта подозреваемая составила фиктивные документы. Это позволило АО «Сибагро» попытаться скрыть факт загрязнения плодородного слоя почвы двух земельных участков отходами животноводства. В результате был причинен вред окружающей среде», - прокомментировали в СК по Томской области.

Следователи провели обыски на рабочем месте подозреваемой, а также у нее дома, изъяли необходимые для следствия документы. Саму женщину задержали, сейчас ей выбирают меру пресечения.

Ранее главу томского областного департамента культуры задержали по подозрению в хищении 900 тысяч рублей.