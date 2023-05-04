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НовостиОбщество4 мая 2023 15:11

Прокуратура помогла медикам Томской области получить социальную выплату

С февраля 2023 года медицинским сестрам не выплачивали социальную выплату
Александра Тайбатрова
После проверки медработникам произвели положенные выплаты

После проверки медработникам произвели положенные выплаты

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Зырянском районе Томской области благодаря вмешательству прокуратуры медицинским работникам снова стали выплачивать положенные социальные выплаты. Речь про медсестер, которые работают в образовательных организациях района.

«Установлено, что медработникам с февраля 2023 года не выплачивали специальную социальную выплату. Работодатель не включил их в реестр работников, имеющих право на получение такой поддержки», - рассказали в прокуратуре Томской области.

По результатам проверки главному врачу медучреждения было внесено представление. После этого нарушения устранили, медсестер включили в реестр и произвели социальную выплату 40 тысяч рублей.

Напомним, что в Томской области продолжается акция «Спасибо доктору!» В ее рамках медработникам уже выразили более трех тысяч благодарностей.