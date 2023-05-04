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НовостиОбщество4 мая 2023 14:28

Томичи оставили более трех тысяч благодарностей в рамках акции «Спасибо доктору!»

С начала акции прошел месяц
Александра Тайбатрова
Поблагодарить медработнмков можно до 9 июня

Поблагодарить медработнмков можно до 9 июня

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Томской области уже оставили более трех тысяч благодарностей медработникам в рамках акции «Спасибо доктору!». Акция стартовала месяц назад. Пока больше всего благодарностей получили Томская областная клиническая больница, роддом № 4 и Колпашевская районная больница.

«Поблагодарить врачей и сотрудников аптек, выбрать любимую больницу или аптеку можно до 9 июня», - напомнила директор регионального Центра медицинской и фармацевтической информации Светлана Малахова.

Именно этот центр при поддержке департамента здравоохранения Томской области является организатором акции «Спасибо доктору!». Напомним, что в акции пять номинаций: «Моя любимая больница», «Моя любимая аптека», «Народный доктор», «Народная медсестра», «Народный аптекарь». Победителями станут те, кто наберут больше всего голосов.