Томичи оставили более трех тысяч благодарностей в рамках акции «Спасибо доктору!»

Поблагодарить медработнмков можно до 9 июня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Томской области уже оставили более трех тысяч благодарностей медработникам в рамках акции «Спасибо доктору!». Акция стартовала месяц назад. Пока больше всего благодарностей получили Томская областная клиническая больница, роддом № 4 и Колпашевская районная больница.

«Поблагодарить врачей и сотрудников аптек, выбрать любимую больницу или аптеку можно до 9 июня», - напомнила директор регионального Центра медицинской и фармацевтической информации Светлана Малахова.

Именно этот центр при поддержке департамента здравоохранения Томской области является организатором акции «Спасибо доктору!». Напомним, что в акции пять номинаций: «Моя любимая больница», «Моя любимая аптека», «Народный доктор», «Народная медсестра», «Народный аптекарь». Победителями станут те, кто наберут больше всего голосов.