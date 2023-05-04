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НовостиОбщество4 мая 2023 10:52

В Северске начали мыть дороги и тротуары шампунем

Для уборки используют специальный шампунь
Александра Тайбатрова
В Северске начали мыть дороги и тротуары шампунем

В Северске начали мыть дороги и тротуары шампунем

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Северске 4 мая начали мыть шампунем дороги и тротуары, такую информацию опубликовали на сайте администрации Томской области. В крупнейшем ЗАТО России коммунальщики используют специальный шампунь «Бионорд».

«Это моющее средство предназначено специально для промывки улично-дорожной сети и тротуаров. Шампунь убирает с дорожного полотна пыль и другие загрязнения, включая масла. А еще это средство обладает антистатическим и обеззараживающим свойствами», - утонили в пресс-службе обладминистрации.

Шампунь, который используют коммунальщики Северска, произведен в России. Он не вредит траве, цветам и деревьям, а также не разрушает асфальт и не разъедает дорожную разметку.

Напомним, что более 6700 томичей участвовали в субботниках в апреле 2023 года.