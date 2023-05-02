Житель Северска получил семь лет колонии за попытку сбыта наркотиков и кражу люков

Суд приговорил жителя Северска к семи годам колонии строгого режима. Фото: Сиб.фм

Жителю Северска вынесли приговор по уголовному делу, сообщает прокуратура Томской области. 31-летний мужчина признан виновным в покушении на сбыт наркотиков и краже.

«Судом установлено, что в августе - сентябре 2022 года мужчина совершил хищение 12 чугунных люков, в том числе совместно со своим знакомым. Также обвиняемый, действуя в группе лиц, занялся сбытом наркотических средств с использованием интернет-мессенджера посредством тайников-закладок. После того, как злоумышленник получил партию наркотиков, его задержали сотрудники правоохранительных органов. Из двух тайников и у обвиняемого изъяли 5,98 грамм наркотических средств», - прокомментировали в пресс-службе области.

Суд приговорил жителя Северска к семи годам колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее сотрудники полиции нашли у жителя Томской области коноплю, гашиш и мефедрон.