Коноплю, гашиш и мефедрон нашли полицейские у 32-летнего жителя Томской области

В Томской области задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

В Томской области задержали 32-летнего подозреваемого в незаконном обороте наркотических веществ. При осмотре полицейские нашли у мужчины коноплю, гашиш и «мефедрон» общей массой более 5 грамм, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«26 апреля 2023 года сотрудниками пункта полиции «Кедровый» МО МВД России «Парабельское» на автодорожном мосту через реку Корга был остановлен автомобиль Нива Шевроле, под управлением местного жителя 1990 года рождения», – говорится в сообщении.

При разговоре с полицейскими мужчина сильно нервничал. В его автомобиле в ходе осмотра были найдены конопля общим весом 1,74 грамма, гашиш – 2,54 грамма и «мефедрон» массой 0,86 грамма. Наркотические вещества изъяли.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических веществ».

Подозреваемому избрана сера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.