В Томской области за сутки коронавирусом заразились всего 22 человека

За минувшие сутки в Томской области коронавирусом заболели всего 22 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Томской области коронавирусом заболели всего 22 человека, такая информация опубликована на сайте стопкоронавирус.рф. Днем ранее заразился 21 человек. А за все время болезнь выявили у 167 705 томичей.

При этом за минувшие сутки ни один пациент с COVID-19 не был госпитализирован.

Вылечились от коронавируса 36 жителей Томской области за сутки. Общее число выздоровевших в регионе за все время составляет 166 166 человек.

Ранее томичам объяснили, какие витамины нужно пить зимой. А жительница Северска рассказала о страшных приступах эпилепсии у сына.