Томский терапевт Трунько рассказала, какие витамины можно пить весной

Томский врач порекомендовала витамины для весны. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Томске с наступлением весны у людей снижается иммунитет, а организм нуждается в витаминах. Врач-терапевт Светлана Трунько рассказала изданию «АиФ-Томск» можно принимать витамины без назначения врача.

Медик отметила, что чаще встречается не авитаминоз, а гиповитаминоз, при котором в организме отмечается нехватка витаминов, При авитаминозе происходят серьезные нарушения в работе организма.

Причиной нехватки витаминов может быть питание, различные заболевания или отсутствие отдыха. Также выведению витаминов группы В из организма способствует прием кофеина.

В весенний период человеку нужны витамины, макро- и микроэлементы.

«В профилактических целях пить поливитаминные комплексы в осенне-весенний сезон, принимать витамины в период, когда организм максимально ослаблен», - уточнила врач.

Перед приемом витаминов необходима консультация лечащего врача.