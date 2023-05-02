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НовостиОбщество2 мая 2023 11:02

На проспекте Ленина в Томске 7 мая перекроют движение

Это связано с проведением генеральной репетиции парада Победы
Александра Тайбатрова
Движение по проспекту Ленина временно перекроют из-за репетиции парада Победы

Движение по проспекту Ленина временно перекроют из-за репетиции парада Победы

Фото: Ксения Высотина

В Томске на проспекте Ленина 7 мая перекроют движение, предупреждает мэрия. Все потому, что здесь будет проходить генеральная репетиция парада Победы.

«7 мая будет временно ограничено движение транспорта на участке проспекта Ленина от проспекта Фрунзе до Московского тракта с 20.00 до 23.00», - уточнили в пресс-службе мэрии Томска.

Мэрия просит учитывать эту информацию при планирований поездок по городу.

Напомним, что в Томске со 2 по 4 мая перекроют участок на улице Усова и по переулку 1905 года. В это время будут проводить работы по замене теплосетей.