Участок улицы Усова перекроют в Томске со 2 по 4 мая из-за работ на теплосетях

В Томске перекроют участок улицы Усова. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Томске со 2 по 4 мая перекроют участок на улице Усова и по переулку 1905 года. В это время будут проводить работы по замене теплосетей, сообщает пресс-служба «ТомскРТС».

«На время проведения ремонтных работ на улице Усова планируется перекрыть движение транспорта на участке от улицы Вершинина до улицы Красноармейской и на переулке 1905 года на участке от улицы Крала Маркса до улицы Войкова с 9.00 2 мая до 24.00 4 мая», – говорится в сообщении.

Ограничения связаны с работами по замене трубопроводов тепловых сетей под автодорогами.

Жителям Томска приносят свои извинения за предоставленные неудобства и просят заранее планировать маршруты.