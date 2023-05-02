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НовостиОбщество2 мая 2023 1:50

Участок улицы Усова перекроют в Томске со 2 по 4 мая из-за работ на теплосетях

Также дорогу перекроют на переулке 1905 года
Алёна Мищенко
В Томске перекроют участок улицы Усова.

В Томске перекроют участок улицы Усова.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Томске со 2 по 4 мая перекроют участок на улице Усова и по переулку 1905 года. В это время будут проводить работы по замене теплосетей, сообщает пресс-служба «ТомскРТС».

«На время проведения ремонтных работ на улице Усова планируется перекрыть движение транспорта на участке от улицы Вершинина до улицы Красноармейской и на переулке 1905 года на участке от улицы Крала Маркса до улицы Войкова с 9.00 2 мая до 24.00 4 мая», – говорится в сообщении.

Ограничения связаны с работами по замене трубопроводов тепловых сетей под автодорогами.

Жителям Томска приносят свои извинения за предоставленные неудобства и просят заранее планировать маршруты.