Ректор ТГУ Галажинский стал зампредседателя ВАК при Минобрнауки РФ

Ректор ТГУ Эдуард Галажинский стал зампредседателя ВАК при Минобрнауки РФ. Фото: пресс-служба ТГУ

Ректор Томского государственного университета, академик Российской академии образования Эдуард Галажинский стал заместителем председателя ВАК при Минобрнауки России. Об этом сообщила пресс-служба вуза и уточнила, что распоряжение о назначении подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Высшая аттестационная комиссия при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации создана в целях обеспечения государственной научной аттестации – присуждения ученых степеней доктора и кандидата наук, присвоения ученых званий, а также лишения ученых степеней», - пояснили в пресс-службе ТГУ.

Напомним, что недавно Эдуард Галажинский был включен в Совет по науке и образованию при Президенте РФ.