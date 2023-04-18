Ректор ТГУ Галажинский включен в Совет по науке и образованию при Президенте РФ Фото: Пресс-служба ТГУ

Ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский вошел в новый состав Совета по науке и образованию при Президенте Российской Федерации, сообщают на сайте вуза со ссылкой на опубликованный в открытом доступе указ. В Совет входят видные деятели науки и образования, члены правительства, руководители и ведущие сотрудники образовательных и научных организаций.

«В новый Совет также вошли ректоры еще трех российских университетов – ректор ДВФУ Борис Коробец, ректор МИСИС Алевтина Черникова и ректор ЮФУ Ирина Шевченко», - рассказали в пресс-службе ТГУ.

Совет по науке и образованию – это совещательный орган при Президенте РФ. Его участники обсуждают вопросы развития науки и образования, реализацию нацпроектов, поддержку ученых, присуждений различных премий.

Напомним, что в Томске 19 апреля пройдет ярмарка вакансий для студентов-медиков.