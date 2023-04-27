Томский завод “Манотомь” представил передовые разработки на международной выставке “Нефтегаз-2023”

Для выставки сотрудники создали авторскую экспозицию механизмов. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

На международной выставке “Нефтегаз-2023” в Москве с 24 по 27 апреля Томскую область представляет делегация местного завода ”Манотомь”. На предприятии производят контрольно-измерительные приборы, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Для выставки сотрудники создали авторскую экспозицию механизмов - стрелочные манометры с каналом передачи данных МП3А-КС-И, интеллектуальные датчики давления ДМ5017 и другие приборы для промышленной и нефтегазовой отраслей.

В мероприятии участвуют более 700 компаний из России, Казахстана, Италии, Беларуси, Южной Кореи, Турции, Индии, Китая, Азербайджана, Ирана. Выставку проводят уже в 22 раз.

Организаторами стали Министерство промышленности и торговли РФ под патронатом Торгово-промышленной палаты, ЦВК “Экспоцентр” при поддержке Министерства энергетики.

Ранее в томской компании “Манотомь” представили приборы для атомных ледоколов.