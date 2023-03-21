Томская компания “Манотомь” предоставит приборы для атомных ледоколов “Якутия” и “Чукотка”

Фото: пресс-служба компании "Манотомь".

Томское предприятие “Манотомь” заключило контракт с “Балтийским заводом” на изготовление и поставку механических приборов на суда атомного ледокольного флота. Таким образом специалисты импортозаместили продукцию на стратегически важных атомоходах, сообщили в пресс-службе “Манотоми”.

Партию продукции отправят к месту назначения в мае, её планируют привозить до конца строительства универсальных атомных ледоколов “Якутия” и “Чукотка”. Сооружения создают в рамках проекта 22220 по заказу предприятия “Атомфлот”.

Судна - крупнейшие в мире. Их основной задачей является обеспечение круглогодичной навигации в Арктике. В ближайшее время они станут основой гражданского ледокольного флота страны для решения задач национального присутствия на Севере и применения передовых ядерных достижений. “Якутию” введут в эксплуатацию в конце 2024 года, “Чукотку” - в 2026-м.

Напомним, в двух районах Томской области изменили тоннаж на ледовых переправах.