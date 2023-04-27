Томичка ударила ножом бывшего супруга по его собственному предложению

Во время воспоминаний прошлой жизни девушка захотела причинить боль экс-супругу - он дал ей нож. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В прокуратуре Томского района утвердили обвинительное заключение по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении 27-летней жительницы Томска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По версии следствия, в январе 2023 года девушка приехала в гости к бывшему мужу. Пара распивала алкогольные напитки и обсуждала прошлую совместную жизнь. Во время застолья между ними возникла ссора. Томичка вспомнила негативные моменты быта и сообщила экс-возлюбленному о желании причинить ему физическую боль и повреждения.

Бывший супруг протянул ей нож и предложил воплотить фантазии в реальность. Фигурантка разозлилась на провокацию и взяла нож. Она ударила потерпевшего один раз в живот. Таким образом она причинила тяжкий вред его здоровью. Уголовное дело направили в Томский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Томске мужчина с ножом украл бутылку коньяка из супермаркета.