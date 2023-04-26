В Томске мужчина с ножом украл бутылку коньяка из супермаркета

В Томске задержали мужчину, который украл бытулку коньяка. Фото: Ксения Высотина

В Томске полицейские задержали мужчину, который разбойным путем похитил бутылку коньяка в магазине на улице Лазарева. Мужчина угрожал охраннику ножом из-за нежелания оплачивать товар, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

В полицию Октябрьского района обратился охранник супермаркета на улице Лазарева. Мужчина рассказал, что в вечернее время на рабочем месте по видеокамерам он увидел мужчину, который украл бутылку коньяка. Посетитель спрятал товар под одеждой и пошел к выходу, пройдя мимо кассы.

«Пытаясь пресечь хищение, охранник остановил злоумышленника на выходе из магазина и потребовал оплатить товар. В ответ незнакомец достал нож и, угрожая им сотруднику супермаркета, отказался выполнить его требования, после чего скрылся с похищенным», – говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали в течение суток. Им оказался 27-летний ранее судимый за аналогичные преступления житель Томска. В ходе личного досмотра полицейские изъяли у него нож. Похищенное он употребил сразу после совершения преступления.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Мужчину заключили под стражу.