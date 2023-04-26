Жителя Александровского района обвиняют в вымогательстве 2,5 миллионов рублей

66-летний житель Александровского района заключен под стражу. Фото: Сиб.фм

В Александровском районе Томской области 66-летнего местного жителя обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере, информирует Следственный комитет региона. Следователи возбудили уголовное дело. Предполагается, что вымогательством мужчина занимался с 2018 по 2023 годы вместе с неустановленным сообщником.

«По предварительным данным, мужчина под угрозой применения насилия, уничтожения и повреждения имущества незаконно получил от предпринимателей общей сложности 2,5 миллиона рублей», - уточнили в СК по Томской области.

Сейчас 66-летний житель Александровского района по ходатайству следователя заключен под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Напомним, что томич обвиняется в ограблении случайной знакомой.