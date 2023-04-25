Томич обвиняется в ограблении случайной знакомой. Фото: Сиб.фм

Житель Томска обвиняется в ограблении случайной знакомой, сообщила прокуратура Томской области. По версии следствия, в феврале 2023 года 42-летний томич познакомился в клубе с девушкой. Они вместе выпили, а потом решили отправиться в гостиницу, но по дороге поссорились.

«В ходе конфликта обвиняемый нанес потерпевшей несколько ударов рукой по лицу и похитил принадлежащие ей денежные средства и ювелирные украшения на общую сумму 13 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Томска для рассмотрения по существу.

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