Электрички в Томской области с 1 мая перейдут на летний режим работы

Томские электрички переходят на летнее расписание. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пригородные поезда, курсирующие на территории Томской области, с 1 мая переходят на летний график движения в связи с сезонным увеличением пассажиропотока. Об этом сообщает обладминистрация.

Всего в летний период в регионе на маршруты выйдут 15 пригородных поездов в направлениях Томск – Тайга и Томск – Асино. Для перевозок будут использоваться восемь составов электропоездов и два пассажирских вагона.

Так, по субботам и воскресеньям будут курсировать утренние и вечерние пригородные электропоезда по направлению Томск – Басандайка. А также дневной поезд Томск – Тайга.

В период майских праздников 1, 3, 6, 7, 8, 9 мая и далее с 10 мая по средам, субботам и воскресеньям в направлении Томск-2 — Асино будут отправляться два пригородных поезда – утренний и вечерний.

Поезд № 6095 Томск-1 – Тайга будет курсировать ежедневно вместо пятницы, субботы и воскресенья. Поезд будет отправляться со станции в 23:30 и прибудет в 1:28.

Подробное расписание электропоездов можно узнать в мобильном приложении «РЖД пассажирам», на сайте пригородной компании, на горячей линии 8-800-700-2501 а также в кассах АО «Кузбасс-пригород».