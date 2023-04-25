В Томской области поймали браконьера, который убил беременную лосиху

В Томске нашли подозреваемого в незаконной охоте. Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

Мертвая самка лося с огнестрельным ранением была обнаружена в районе деревни Верхняя Чигара Парабельского района Томской области. Полицейские установили 31-летнего подозреваемого. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сообщение о происшествии поступило в полицию от сотрудников департамента охотничьего и рыболовного хозяйства. Также было обнаружено охотничье гладкоствольное ружье, патронаж, гильзы и нож со следами крови.

Полицейские составили субъективный портрет предполагаемого подозреваемого, которого видели в районе места совершения преступления. Подозреваемым стал 31-летний ранее не судимый житель села Новосельцево.

«По предварительным данным, мужчина в апреле 2023 года в дневное время, не имея специального разрешения, смертельно ранил беременное животное из незарегистрированного ружья. Разделывая тушу, злоумышленник услышал звук двигателя снегохода и испугался, что его могут задержать, выкинул ружье со снаряжением, после чего скрылся», – говорится в сообщении.

Ущерб департаменту охотничьего и рыбного хозяйства Томской области составил более 80 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Также мужчину привлекли к административной ответственности о нарушении правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему.

Напомним, 20 апреля 2023 года при патрулировании угодий Парабельского района представители Департамента охотничьего и рыбного хозяйства вместе со специалистами из райохотобщества обнаружили застреленное животное и сообщили в полицию.