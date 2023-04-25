"КП-Томск" за недостоверно опубликованную информацию

19 апреля 2023 года в издании КП-Томск появилась публикация "Томский чиновник совершил коррупционный проступок", в которой рассказывается, что по результатам проверки Томской межрайонной природоохранной прокуратуры государственный служащий регионального департамента признан виновным в совершении коррупционного проступка. тогда сообщалось, что выявлен факт сокрытия государственным служащим сведений о принадлежащих ему на праве собственности земельном участке, жилом доме и транспортном средстве, а также о земельным участке, принадлежащем его несовершеннолетнему ребенку.

Редакция сайта приносит департаменту извинения за публикацию клеветнических сведений.

КП-Томск опубликовала не соответствующие действительности утверждение о том, что за данные нарушения начальника департамента привлекли к дисциплинарной ответственности. Однако в пресс-релизе речь шла не о главе департамента, а о ином сотруднике.

«Комсомольская правда – Томск» приносит свои извинения начальнику департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области.

Редакция издания «Комсомольская правда – Томск».