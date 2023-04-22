Браконьеры убили 7 лосей за один день под Томском

Фото: Вадим Корбут

О массовом убийстве лосей В Томской области сообщил местный паблик «Регион-70». Автор поста написал, что 20 апреля 2023 года при патрулировании угодий Парабельского района представители Департамента охотничьего и рыбного хозяйства вместе со специалистами из райохотобщества обнаружили застреленное животное и сообщили в полицию.

«В ходе обследования места убоища было установлено, что браконьеры застрелили стельную лосиху с двумя эмбрионами. Оба эмбриона были женского пола. В дальнейшем, недалеко от места первого убоища, было обнаружено ещё 2, где были застрелены ещё одна самка с двумя эмбрионами и прошлогодний телёнок. Таким образом, только за один день незаконной охоты было уничтожено 7 лосей», - говорится в сообщении.

Пост о массовом убийстве животных вызвал резонанс у подписчиков паблика. «Ужас. Читать страшно. Люди живодеры», - написала томичка Светлана. «Мне, как зоотехнику, страшно это читать», «На мой взгляд, процентов 95 охотников - это садисты, которым просто необходимо расширенное обследование на Алеутской», - добавили другие комментаторы.

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