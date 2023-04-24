Пенсионерка из Стрежевого перевела мошенникам более 900 тысяч рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пожилая жительница Стрежевого Томской области поверила мошенникам и перевела на их счета более 900 тысяч рублей, сообщает томская полиция. 63-летней женщине позвонили с неизвестного номера и рассказали, что кто-то пытается оформить кредит от ее имени. Чтобы его «аннулировать», звонивший посоветовал пенсионерке оформить «кредиты-дубликаты», а деньги перевести на указанный счет, якобы в Центробанк.

«Стрежевчанка, доверившись злоумышленникам, взяла кредиты в трех банках и в течение четырех дней переводила деньги на «безопасные счета», номера которых ей передал неизвестный звонивший. Сумма ущерба составила около 900 000 рублей», - рассказали в пресс-службе полиции.

Сотрудники полиции Стрежевого, к которым обманутая женщина обратилась, возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Напомним, что жительница Томска перевела мошенникам более полумиллиона рублей.