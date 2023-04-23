Жительница Томска перевела мошенникам более полумиллиона рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Томске 57-летняя женщина перевела мошенникам более полумиллиона рублей. Томичка думала, что закрывает «кредитный потенциал».

"По предварительной информации, потерпевшей позвонили неизвестные, представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что от ее имени была оформлена нотариальная доверенность. Взволнованная женщина пояснила, что никакую доверенность она не оформляла и ничего об этом не знает", - говорится в сообщении.

В пресс-службе полиции рассказали, что через несколько минут в мессенджере с ней связалась якобы сотрудница банка, которая убедила потерпевшую, что из-за утечки личной информации мошенники могут оформить на нее кредит, поэтому необходимо «закрыть кредитный потенциал». Следуя указаниям злоумышленницы, томичка оформила кредиты в разных банках на общую сумму 565 тысяч рублей и перевела все денежные средства на указанный номер счета.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество».