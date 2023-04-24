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НовостиОбщество24 апреля 2023 9:36

В Томске автобус №29 изменит маршрут движения из-за ремонта на теплотрассе

По измененной схеме автобус будет ездить с 09.00 25 апреля до 24.00 27 апреля
Александра Тайбатрова
С 27 по 29 апреля автобус №29 изменит маршрут движения из-за ремонта на теплотрассе

С 27 по 29 апреля автобус №29 изменит маршрут движения из-за ремонта на теплотрассе

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Автобус №29 в Томске временно изменит схему движения по улице Беринга из-за ремонта на тепломагистрали, рассказали в мэрии. Ремонтные работы будут вести специалисты «Томск РТС».

«Автобусы муниципального маршрута №29 в направлении от улицы Мичурина к Иркутскому тракту будут двигаться по схеме: улица Мичурина – улица Бела Куна – улица С. Лазо – улица Беринга – Иркутский тракт – далее по маршруту. В обратном направлении по улице Беринга маршрутки будут двигаться без изменений», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Остальной транспорт на этом участке будет ехать в соответствии с временными дорожными знаками.

Напомним также, что с 27 по 29 апреля изменится схема движения на участке дороги Томск – Самусь.