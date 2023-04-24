В Томской области нет заболевших новым штаммом COVID-19 «арктур»

В Томске новый штамм коронавируса пока себя не проявил Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области пока не выявлено ни одного случая заболевания новым штаммом COVID-19 «арктур», сообщили в управлении Роспотребнадзора по Томской области. Санврачи уточняют, что «арктур» - новая мутация уже известного штамма коронавируса «омикрон».

«По предварительным данным, он может обладать большей заразностью, но заболевание протекает в легкой форме. Введение каких-либо противоэпидемических ограничений в связи с выявлением в России нового штамма не требуется», - уточнили в региональном Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, всплеск заболеваний «арктуром» ожидается в мае. На данный момент в России подтверждены четыре случая заболевания этим штаммом. В Томске новый штамм пока себя не проявил, а накануне 47 томичей заболели коронавирусом.

Напомним, что в Томской области 25 человек заразились корью.