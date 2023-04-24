Обрушившаяся стена бывшего здания электролампового завода может быть опасной для томичей

Фото: администрация Томска

В Томске разобрали обвалившийся карниз в нежилом здании на улице Усова, где накануне произошло обрушение. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Собственниками завершен демонтаж карниза на ул. Усова, 6/12 (здание бывшего электролампового завода), который обвалился сегодня ночью. Также работники убрали упавшие кирпичи с тротуара», – говорится в сообщении.

Нанятые строители, которые работали на месте обрушения, считают, что стена может быть опасной для прохожих. Владельцы помещений в здании решают, как они могут предотвратить обрушение стены.

Напомним, в марте 2023 года на этом месте обрушилась крыша здания бывшего электролампового завода на площади 40 кв. м. Ночью 23 апреля на Усова 6/12 частично был разрушен карниз. Опасные участки стен разбирали с семи утра. Некоторые заведения общепита временно закрылись.