В Томске обрушилась кровля бывшего электролампового завода

Площадь обрушения – 40 квадратных метров. Фото: Telegram-канал "Регон-70"

В Кировском районе Томска, на улице Усова, обрушилась крыша здания бывшего электролампового завода. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «Регион-70».

«На Усова, 6 ст. 12 произошло обрушение кровли производственного цеха. На месте очень много спецслужб. Надеюсь, там нет пострадавших, выходной день все же», - сказано в сообщении.

При обрушении крыши в здании выбило окно. Фото: Полина А.

Журналисту «КП-Томск» удалось связаться с томичкой, которая оказалась на месте событий. «Там стоит машина Росгвардии, 2 человека в форме, оградительная лента есть со стороны светофора. Может, и с другой стороны есть, но я не увидела, люди там стоят. Были двое на крыше, один фотографировал. И стоят на тротуарах с обеих сторон», - рассказала Полина А.

Фото: Telegram-канал "Регон-70"

Представители регионального ГУ МЧС подтвердили нашему коллеге из «АиФ-Томск» информацию о том, что при обрушении кровли никто не пострадал.

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