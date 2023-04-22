На улице Никитина в Томске перекрыли движение

Фото: Telegram-канал «Регион-70»

Жители Томска рассказали о затруднении движения в Советском районе города. Об этом сообщил Telegram-канал «Регион-70».

«Никитина от Новгородской до Киевской перекрыта. На пересечении Киевской и Никитина затруднено движение. Работает водоканал», - написали авторы поста.

Подписчики паблика возмутились частотой ремонтных работ в Томске. Некоторые комментаторы отнеслись к проблеме с юмором. «Я уже как-то предлагал город на новом месте построить, дешевле получится», - написал один из томичей. «Отдельно от водоканала», - добавил подписчик Max.

«Бедный наш город, перекопан вдоль и поперек, и нет этому конца», - прокомментировала пользовательница мессенджера Наталья.

Как пояснили в мэрии Томска, на улице Никитина действительно произошла авария: повредился водопровод. «По информации ООО «Томскводоканал», на ул. Никитина аварийное повреждение в водопроводном колодце. На месте работает бригада ресурсной организации», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

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