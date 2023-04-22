Сотни домов Томска останутся без света с 24 по 28 апреля

Фото: Анна Ковалёва

График отключения электроэнергии на следующей неделе в Томске опубликовали «Горсети». Сотни домов останутся без света в рабочие часы, с 9:00 до 17:00, в разные временные промежутки.

24 апреля с 09:00 до 16:30

ул. Ивановского 7/2,9-11,9-б,14,14-а,21, 3/1,9,9-б,21

Зональная станция ул. Солнечная 19/1,уч. 19/1

Просторный ул. Рязанская 34-38,37-39

Просторный ул. Петербуржская 11-19,20,24,28-30,29-31,34

Просторный ул. Онежская 29-33,36-46,37-53,50-54,57,62

Просторный ул. Изобильная 24-28,25,29 стр.1,31-39,34,40-52,45-61,65,уч.32

Просторный ул. Благодатная 3-а,5-7,8-32,11,21,33,уч.4

Просторный ул. Арктическая 25,29/1,48

СТ "Геолог-2" уч.86,уч.110,уч.117,уч.125,уч.128

СТ "Геолог-1" уч.28,уч.282-а

пос. Геологов пос ,36,уч.71,уч.90,уч.92,уч.141,уч.146,уч.147,уч.208,уч.210,уч.215,

уч.280

Зональная станция ул. Зеленая 13

Зональная станция ул. Тихая 1-21,2-18,2-а,3/1

Зональная станция ул. Спортивная 1,2-4,5

С 09:00 до 17:00

ул. Березовая 7, 10-12

ул. Торговая 2/1,4-б, 5,6 стр.15,6-а,8/1

ул. Березовая 7

25 апреля с 09:00 до 10:00

пер. Чехова 5

пер. Добролюбова 20-22,23-25

пер. Тихий 35-37

пер. Чернышевского 5,6

пос. Нефтяной 1

ул. Севастопольская 1-5,4,10-12,11,15,16-24,19,23-29

ул. Учебная 43-51,47-а,47/1,49/1

ул. Осипенко Полины 8-10,16,23

ул. Котовского 6-14,13,14/2

С 09:00 до 12:00

Кисловка ул. Полевая 11-а

Кисловка ул. Пушкина 6,уч.1,уч.3,уч.3-а

Кисловка ул. Совхозная уч.1,уч.2,уч.3,уч.3-1,уч.4,уч.11-б

ул. Украинская 19

С 09:00 до 16:30

ул. Ивановского 3-7,11-а,13

С 09:00 до 17:00

ул. Цветной бульвар 14

ул. Северянка (мкр. Наука) 1-11,1-б,1-в,1-г,1-д,2,3-а,9/1,12-а,12-б,12-б стр.1,12-в,12-г,13 стр.1, 14-22,15,19-21,22 стр.1,22 стр.7,уч.1-и,уч.22

ул. Садовое кольцо 3

ул. Рождественская (мкр. Наука) 1-5,1-а,2-8,2-а,2/2,2/3,2/4,2/5,2/6,5/1,5/2,уч. 1-г

ул. Осенняя 3

ул. Нарочанская (мкр.Наука) 1-7,6-а,6-б,8-10,18,22,26,уч. 1-а,уч.20

ул. Заречная 4 5,уч.5

С 09:00 до 17:00

ул. Архимеда (мкр. Наука) уч.9

пер. Ямской (мкр.Наука) 1-15,1/1,2-10,2-б,14

пер. Русаковского (мкр. Наука) 1,1-а,3 стр.1,4-8,5-15,12-16

пер. Ровенский (мкр. Наука) 1-9,2-14

пер. Никольский (мкр.Наука) 1,1-а,4-б,5-а,6-20,7-17,уч.4

Наука ул. Северянкка 1-а

пер. Знаменский (мкр. Наука) 4,6-б,8-12,16-24,28,уч.6

пер. Архимеда 1,4,5,8,11

Наука пер Никольский 19

Наука пер Ямской 6,Ямской д. 6

ул. Севастопольская 32-36

пер. Зырянский 12-16,13

пер. Некрасова 3,4

пер. Омский 19

пер. Чехова 3,4-6

ул. Подгорная Большая 111,115-127,117-а,119-а,127-а,131-139

С 09:30 до 15:00

Ново-Ачинская 15

26 апреля с 09:00 до 10:00

пер. Добролюбова 20-22,23-25

пер. Тихий 35-37

пер. Чернышевского 5,6

С 09:00 до 10:00

пер. Чехова 5

ул. Севастопольская 1-5,4,10-12,11,15,16-24,19,23-29

С 09:00 до 16:30

ул. Подгорная Большая 212,212-а,216-228, 167-181,214-216,214-а,222

пер. Шегарский 71-73,81-83, 73-75,75-а

ул. Севастопольская 125-145,144-166,149-157,156-а,170-172,172 стр.2

пер. Светлый 4

пер. Ново-Станционный 5

С 09:00 до 17:00

ул. Большая Каштачная 4,21-а,21а,135

пер. Добролюбова пер 34-40,47

27 апреля с 09:00 до 10:00

ул. Севастопольская 1-5,4,10-12,11,15,16-24,19,23-29

ул. Подгорная Большая 91-а,97-а,97-б,101-107,105-а

ул. Дальне-Ключевская 14-16,16-а стр.1

пер. Добролюбова 20-22,23-25

пер. Рылеева 1а,2-10,8-а

пер. Тихий 34,35-37

пер. Чернышевского 1-а,3 стр.2,4-6,5

пер. Чехова 5

С 09:00 до 10:30

Коларовский тракт 1/3 стр.3,3/1

С 09:00 до 16:30

ул. Пролетарская 57,57-б

ул. Омская 4,4/1

С 09:00 до 17:00

пер. Чернышевского 9-19,12-26,14-а,23,26 стр.1

ул. Севастопольская 7, 9

28 апреля с 09:00 до 12:00

пр. Кирова 58

ул. Елизаровых 46/8,48-а,48/7,48/10,50-54,54-а

С 09:00 до 16:30

пер. Урожайный 24,26-а,28-а

пер. Днепровский 23-25

ул. Первомайская 152-154

С 15:30 до 16:30

пр. Фрунзе 131,131/1,133/1,133/2,137/1

ул. Елизаровых 72,72/2,72/3,76,76/1.

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